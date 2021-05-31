Транзит газа через Украину: в РФ объяснили, к чему готовиться после запуска СП-2

В РФ прокомментировали вопрос транзита газа через Украину / Reuters

Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский прокомментировал вопрос продолжения поставок российского газа через Украину.

Это будет продолжаться, пока действуют контакты, рассказал он в интервью РИА Новости.

Российский дипломат говорит, что у РФ нет задачи приостановить поставку газа через Украину.

"Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры Газпрома и их партнеров в Украине", - заявил он.

По словам представителя МИД РФ, что если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям.

Он также подчеркнул, что газопровод Северный поток-2 является сугубо экономическим проектом, а в отношении транзита газа через Украину существуют определенные контрактные обязательства.

"И эти поставки через Украину будут продолжаться до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты", - добавил Биричевский.

Транзит газа через Украину - о чем ранее писал Главред:

4 апреля глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что российский Газпром постепенно сокращает транзит газа через Украину. После запуска газопровода Турецкий поток транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

Кроме того, с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через Турецкий поток.

Сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы. Если будет завершено продолжение Турецкого потока через Болгарию и Сербию, то Газпром переведет и транзит в Венгрию тоже на Турецкий поток-2. Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно.

Энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что российскому Газпрому выгодно минимизировать транзит газа через Украину, чтобы после 2024 года новый контракт предусматривал не условие "качай или плати", а использование газотранспортной системы (ГТС) Украины в режиме резервной.