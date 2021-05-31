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Транзит газа через Украину: в РФ объяснили, к чему готовиться после запуска СП-2

31 мая 2021, 11:44
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По транзиту газа через Украину существуют контрактные обязательства, напомнили в МИД РФ.

Перспективы транзита газа через Украину оценили в РФ
В РФ прокомментировали вопрос транзита газа через Украину / Reuters

Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский прокомментировал вопрос продолжения поставок российского газа через Украину.

Это будет продолжаться, пока действуют контакты, рассказал он в интервью РИА Новости.

Российский дипломат говорит, что у РФ нет задачи приостановить поставку газа через Украину.

"Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры Газпрома и их партнеров в Украине", - заявил он.

По словам представителя МИД РФ, что если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям.

Он также подчеркнул, что газопровод Северный поток-2 является сугубо экономическим проектом, а в отношении транзита газа через Украину существуют определенные контрактные обязательства.

"И эти поставки через Украину будут продолжаться до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты", - добавил Биричевский.

Транзит газа через Украину - о чем ранее писал Главред:

  • 4 апреля глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что российский Газпром постепенно сокращает транзит газа через Украину. После запуска газопровода Турецкий поток транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.
  • Кроме того, с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через Турецкий поток.
  • Сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы. Если будет завершено продолжение Турецкого потока через Болгарию и Сербию, то Газпром переведет и транзит в Венгрию тоже на Турецкий поток-2. Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно.
  • Энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что российскому Газпрому выгодно минимизировать транзит газа через Украину, чтобы после 2024 года новый контракт предусматривал не условие "качай или плати", а использование газотранспортной системы (ГТС) Украины в режиме резервной.

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной

30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.

Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."

Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.

Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

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