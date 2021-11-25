У жителя Николаева за долги по коммуналке отобрали машину

Мужчина задолжал 14 тыс. грн.
В Николаеве, мужчина, не заплативший ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" за отопление 14 тысяч гривен долга, лишился своего автомобиля.
Согласно решению суда, у него отобрали Renault 1999 года выпуска.
Как говорится на сайте "Николаевоблтеплоэнерго", машину конфисковали 25 ноября.
"Было произведено описание и арест автомобиля RENAULT TWINGO, 1999 года выпуска. Транспортное средство принудительно эвакуировано на площадку ГП "Сетам" для его оценки и принудительной реализации", - рассказали в теплоэнерго.
Между тем, известно, что по состоянию на 24 ноября общая сумма долга потребителя перед ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" составила около 14 тысяч гривен.
Благодаря конфискации машины она погашена в полном объеме.
Стоит отметить, что это седьмой автомобиль, который за последние полгода конфисковали в Николаеве.
Напомним, в Украине, согласно законодательству, в том случае, если человек оформил субсидию на законных основаниях, а затем у него изменились жизненные обстоятельства в лучшую сторону, то от помощи необходимо отказаться. Эта ситуация чаще всего возникает в случае, когда субсидиант поменял место работы и у него существенно выросла заработная плата.
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