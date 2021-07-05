Угрожала отрезать половой орган ребенку с инвалидностью: в Виннице учитель попала в скандал

Учитель била и издевалась над ребенком с синдромом Дауна / скриншот

В Виннице учитель грозилась отрезать половой орган ребенку с инвалидностью. Как видно на кадрах, которые опубликовали в Сети с камер видеонаблюдения, установленных в школьном классе, ассистентка учителя издевается и бьет мальчика с синдромом Дауна.

Учительница пригрозила отрезать половой орган мальчика с особыми потребностями, а позже начала его бить.

Как говорит мама Максима — у мальчика синдром Дауна, но он четыре года ходит в обычную школу.

"У меня был такой шок, что просто жесть. Он у меня невербальный, рассказать все не может, но, когда он приходил в школу и видел ее, он не хотел идти на урок", — рассказала мама мальчика Наталья Парахина, передает ТСН.

После огласки педагог сразу ушла в отпуск. И хотя в школе и департаменте образования начали служебное расследование, сделать с ней пока ничего не могут. Отпуск заканчивается только 11 августа.

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"Расследование служебное, которое началось в заведении, приостановлено и будет продолжено, когда педагог выйдет из отпуска и предоставит объяснения", — пояснила заместитель директора департамента образования Ирина Божык.

То что поведение ассистента учителя недопустимое - это однозначно. В полиции тоже начали проверку. Признаков уголовного преступления не обнаружили. А вот был ли это буллинг, пока не знают.

"Мама утверждает, что педагог неоднократно оскорбляла сына, мы проверяем были ли такие факты систематически. В случае выявления системности, она может быть привлечена к ответственности за буллинг", — сказала пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник.

Директор школы работает уже в другом учреждении. Свою бывшую подчиненную не оправдывает.

"Сама форма подачи и проведения такой воспитательной - недопустима, особенно если это ребенок с особыми потребностями", — сказал директор школы №8 Александр Козлов.

Учителя в обычных школах должны были быть подготовлены к работе с такими детьми, говорят психологи.

Забирать Максима из этой школы Наталья пока не собирается. А вот на учительницу будет подавать в суд.

Как ранее сообщал Главред, в Днепропетровской области выпускной для одной из школьниц закончился изнасилованием. При этом над ней надругался школьный учитель.