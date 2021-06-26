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"Пышные формы, люблю такое": школьница рассказала, как ее изнасиловал учитель на выпускном

26 июня 2021, 21:45

После торжеств начался банкет. Мать девушки в это время уже пошла домой. Все присутствующие употребляли алкоголь, в том числе и сама потерпевшая.

Изнасилование
Подробности изнасилования в Кривом Роге / rua.gr

Ученица одной из школ Кривого Рога призналась в том, что ее изнасиловал учитель - это произошло на днях на выпускном. Девушка говорит, что после этого обратилась в полицию, где ей сначала предложили "сыграть с насильником свадьбу", пишет издание Заборона.

После торжеств начался банкет. Мать девушки в это время уже пошла домой. Все присутствующие употребляли алкоголь, в том числе и сама потерпевшая.

По словам ученицы, после банкета, около двух часов ночи, присутствующие разошлись по территории. А учитель хореографии подошел к ней и обнял сзади. После этого повел ее в гримерку и запер дверь.

Девушка говорит, что плохо помнит, как все произошло, так как была нетрезвая.

Вспоминает — просто какой-то момент поняла, что стоит голая, а рядом — голый учитель. Затем человек, по словам девушки, ее изнасиловал.

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"Поскольку я была пьяна, я была "телом" — он просто делал, что хотел. В какой-то момент я смогла только сказать, что без презерватива — нет. Он ответил что-то типа: "Малышка, успокойся, все хорошо".

"Мне было очень больно, и я начала кричать и стонать — но не от удовольствия, мне просто было адски больно. Я слышала, что кто-то подходил к двери, ручка дергалась. Он двумя руками закрыл мне рот", — рассказывает ученица.

Девушка говорит, что постоянно повторяла учителю, что не хочет секса, но он ее не слушал. Сколько это продолжалось, она не может сказать. Когда все закончилось, девушка нашла свою одежду, оделась и пошла, спотыкаясь, к двери.

"Зазвонил его телефон — он обращался к какой-то женщины по имени и отчеству, сказал :"Хорошо, я подойду сейчас". Открыл дверь, и мы наконец вышли", — рассказывает ученица.

Как пишет издание, 28-летний учитель преподавал хореографию в нескольких школах, в частности той, где в одиннадцатом классе училась пострадавшая. Девушка рассказала, что старшеклассницам он мог бросить вслед что-то вроде: "Ой, такие пышные формы, люблю такое".

Мог поднять юбку и сказать: "А, у тебя там шортики. Ну ладно".

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"Я слышала все эти истории от других девушек. Одноклассница говорила, что он как-то звал ее танцевать — но чтобы она пришла к нему без лифчика. При мне он подходил к однокласснице, которая просто сидела и даже не смотрела в его сторону — поправил ей волосы за ухо, улыбнулся, пошел дальше", — говорит пострадавшая.

По словам девушки, сама она с учителем не общалась. Вспомнила только несколько инцидентов.

"На репетиции во время танца надо было закружиться и прижаться к учителю, и тогда он сказал: "Ты не бойся, прижимайся ко мне, я не извращенец. Хотя... Все может быть", — якобы сказал девушке учитель.

На репетициях, вспоминает девушка, учитель хореографии часто говорил: "Будьте как шлюхи, будьте сексуальными, больше секса!". По ее словам, свидетелем этого была даже классная руководительница. Но только посмеялась, как с шутки.

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Обратиться в полицию девушку убедил брат. Пострадавшая говорит, боялась сначала нервировать маму, ведь она у нее болеет. В конце концов брат все же убедил девушку, что она ни в чем не виновата, что есть люди, которые готовы ее поддержать. А главное — ее обращение в полицию может спасти еще кого-то.

Впрочем, в полиции маму с дочкой встретили шутками об изнасиловании. Они предложили девушке помириться с обидчиком и "сыграть свадьбу", говорит пострадавшая.

Ученица также вспоминает, что в полиции ее заставили в мельчайших подробностях описывать, как все произошло. Отношение, рассказывает девушка, изменилось, когда правоохранители поговорили с гинекологом после осмотра.

"Они вышли от нее и впервые посмотрели на меня реально как на жертву. Ибо узнали о следах изнасилования и травмах от врача. До этого относились ко мне так, будто это я кого-то изнасиловала, а не наоборот. Я понимаю, что я какая-то девочка, которая по факту напилась на выпускном, я не ожидаю, что мне будут доверять — но зачем мне ходить и врать о таком? И только после гинеколога они решили забрать вещественное доказательство — белье со следами спермы. После пяти часов в отделении", — говорит девушка.

А потом, по ее словам, маме позвонила классная руководительница. Она якобы обвинила девушку в том, что случилось, и попросила договориться с учителем, а не портить ему жизнь.

Журналисты издания пытались связаться с учителем, которого обвиняют в изнасиловании, впрочем безрезультатно. Классная руководительница также отказалась разговаривать, а директор школы не взял трубку.

В то же время дирекция сообщила семье, что не намерена что-то комментировать медиа, пока идет следствие. Однако с учителем не будет заключать новый договор на следующий год.

Как сообщал Главред, в Хмельницкой области правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Педофил подстерег ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, надругался над ней.

новости Кривого Рога выпускной изнасилование
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