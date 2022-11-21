Украина гораздо лучше готова к войне зимой, чем Россия - Пентагон

Украинские военные лучше подготовлены к зиме, чем оккупанты / Коллаж фото 10-я горно-штурмовая бригада, УНИАН

Россия надеется на то, что она сможет "заморозить" войну в Украине и остановить мощное контрнаступление украинских защитников. Однако ВСУ не собираются останавливаться даже зимой. К тому же, Украина лучше готова к войне зимой, чем российские оккупанты. В этом убежден министр обороны США Ллойд Остин, сообщает CNN.

Американский министр отмечает, что именно благодаря поддержке США украинские военные будут в "намного лучшем состоянии, чем противник".

"Трудно предсказать, как будут развиваться события и в какие сроки, но мы будем поддерживать Украину, пока будет нужно. В центре внимания США — поддержка Украины", — сказал Остин Ллойд.

Он пообещал поддерживать Украину "столько, сколько нужно". Однако пока Ллойд не может сказать, с какими темпами будет продвигаться вперед украинская армия.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины и ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.

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