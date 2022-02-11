В Киеве жестоко избили ветерана АТО из-за замечания, очевидцы не помогли

В парке Киева пьяные парни избили ветерана АТО/ УНИАН, коллаж Главред

В Киеве пьяная компания набросилась на ветерана АТО, сделавшего им замечание из-за употребления спиртного в парке.

Соответствующее видео обнародовали в пятницу, 11 февраля, в Telegram-канале "ХК/ Киев". Отмечается, что инцидент произошел в парке в Голосеевском районе столицы, где ветеран АТО гулял со своей собакой.

Мужчина увидел компанию парней, которые распивали алкогольные напитки, подошел к ним и сделал замечание. После этого завязалась словесная перепалка, которая длилась несколько минут. Затем пьяные парни набросились на мужчину с кулаками и повалили его на землю.

Очевидцы, которые видели конфликт с самого начала, не вмешивались в него и снимали всё на видео. Они сделали попытку помочь только тогда, когда избитый ветеран АТО уже лежал на асфальте – как можно сделать вывод из видео, он на тот момент он уже был без сознания.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Избитого мужчину забрали в больницу.

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В конфликте также пострадала собака.

Ранее сообщалось, что на Волыни пьяные ромы избили ветерана АТО. Они напали на него на остановке общественного транспорта в одном из поселков, где мужчина ждал маршрутку. Когда на место прибыли полицейские и скорая помощь, нападавшие сразу же скрылись. Позже они извинялись перед потерпевшим, стоя на коленях.

Напомним, в Одесской области водитель маршрутки в грубой форме отказал в бесплатном проезде бойцу АТО, когда тот захотел воспользоваться своим правом льготного проезда. За такой поступок активисты облили его зеленкой.

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