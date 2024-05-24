'В России ситуация другая': Эйдман оценил вероятность 'женских протестов' против войны

Публицист отмечает, что протесты жен и матерей военнослужащих РФ в России невозможны из-за монополии у власти на применение силы.

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Эйдман оценил вероятность "женских протестов" в России против войны / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Несмотря на значительные потери российских войск на фронте в Украине, российские матери и жены не будут устраивать бунтов и протестов против действий российского режима Путина. Об этом в интервью Главреду сообщил социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман

По его словам, большинство матерей и жен российских военнослужащих боятся выступать с протестом, это делают лишь единицы.

"Пока инструменты жесткого тотального насилия в руках государства, и оно их контролирует, ожидать каких-то бурных демонстраций и протестов не стоит", - говорит Эйдман. видео дня

Публицист подчеркивает, что антивоенные движения всегда возникают в демократических странах, как, например, в США во время войны во Вьетнаме. Хотя были репрессии против активистов, большинство людей, которые выступали против войны во Вьетнаме, не пострадали.

"Они не думали о том, что их моментально посадят. В России ситуация другая: там антивоенных активистов моментально сажают в тюрьму", - резюмировал он.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?"

Игорь Эйдман - автор многих публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Потери РФ в войне против Украины - мобилизация в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовится провести дополнительную мобилизацию 300 тысяч военнослужащих до 1 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, для набора такого количества людей стране-агрессору может понадобиться примерно месяц.

Граждане России не будут протестовать против войны в Украине, даже если в результате конфликта погибнут еще несколько миллионов россиян. Об этом заявил социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман.

Он также отметил, что Россия не хочет проводить мобилизацию и пытается удовлетворить потребности оккупационного войска за счет контрактников. Однако контрактники в РФ уже заканчиваются, поэтому человеческие ресурсы в России ограничены, по крайней мере пока нет новой волны мобилизации.

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