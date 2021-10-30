В Сумах напали на журналистов канала НАШ, оператора облили кофе

В Сумах напали на журналистов / Скрин

На площади в Сумах напали на съемочную группу канала НАШ, сообщает телеведущий Макс Назаров в Telegram в субботу, 30 октября.

На кадрах видно, как съемочную группу оттесняют с площади. По словам журналиста, на его оператора вылили кофе. В ситуацию вмешалась полиция, чтобы не допустить физического насилия.

Ранее Главред писал о том, что утром, 29 октября, в Киеве случилось ужасное происшествие. Пассажиры столичной службы такси Uber с особой жестокостью избили водителя такси. Клиенты службы перевозок вспыхнули агрессией после того, как водитель попросил их надеть защитные маски от коронавируса.

Это случилось ранним утром на центральной площади столицы. Таксист пострадал от действий троих пассажиров.

Также отметим, в одном из сел Хмельницкой области 45-летний осужденный скрылся из исправительного учреждения и изнасиловал 12-летнего ребенка, которого встретил в селе.

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Как сообщает прокуратура Хмельницкой области, по данным следствия, 45-летний осужденный за кражи в июне 2021 года скрылся из исправительного учреждения.