В Украине временно отменили графики: когда снова начнут выключать свет

Графики отключения света могут вернуться в период вечернего пика.

Что известно:

В Украине временно отменили графики отключения света

Ограничения могут вернуться в период вечернего пика

В Украине отменили графики почасовых отключений света на 3 ноября. В то же время эти изменения являются временными. Об этом сообщает Минэнерго.

"Благодаря осуществленным аварийно-восстановительным работам графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности отменены во всех регионах", - говорится в сообщении.

В то же время ожидается, что графики отключения света могут вернуться в период вечернего пика - с 16:00 до 22:00.

Экспертная оценка риска блэкаутов

Энергетический эксперт Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", оценивает состояние украинской энергосистемы осенью и зимой и дает прогноз относительно риска блэкаутов.

По его словам, Россия изменила тактику ударов, сосредоточившись на локальных объектах энергетики в приграничных и прифронтовых регионах. Под повышенным риском остаются Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.

Как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что страна-агрессор Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

В то же время эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что жители Киева могут днями сидеть без света.

