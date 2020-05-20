Эксперт рассказала, зачем Кремлю "заморозка" военного конфликта в Украине

Война на Донбассе / УНИАН

Власти Российской Федерации продолжают регулярно эксплуатировать нерешенные военные конфликты в Украине ‒ ради того, чтобы иметь действенные рычаги влияния.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала VoA со ссылкой на интервью эксперта Центра НАТО по стратегическим коммуникациям Сандры Светоки.

"Без решения этих конфликтов, Россия всегда будет сохранять рычаг воздействия против стран, которые страдают от замороженных конфликтов. Этот рычаг может быть использован для раздувания конфликтов между странами и внутри них", – сказала она.

Читайте такжеКогда закончится война на Донбассе: экс-депутат Госдумы назвал датуСветока полагает, что в последние несколько лет Украина и украинцы ‒ одни из главных целей кампаний по дезинформации, которые направляются и щедро финансируются из Российской Федерации.

"Речь идет о неурегулированных вопросах о границах, нерешенных внутренних этнических спорах, религиозных дискуссиях, возможно, каких-то исторических событиях, или исторических точках зрения, когда две этнические или социальные группы имеют разные взгляды. Нацеленные на причинение вреда субъекты всегда пытаются использовать такие дискуссии внутри общества для создания и дальнейшего развития конфликта", – подытожила Светока.

Напомним, ранее в комментарии Главреду политический и экономический аналитик Тарас Загородний заявлял о том, что военный конфликт на Ближнем Востоке ‒ в Сирии ‒ в котором уже несколько лет участвует Россия, выгоден для Украины. Поскольку всякий сбитый сирийскими повстанцами российский самолет (или уничтоженный танк, или убитый солдат) снижает вероятность их использования на стороне боевиков в войне на востоке Украины.