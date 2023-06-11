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ВСУ были готовы форсировать Днепр: Свитан объяснил цель подрыва РФ Каховской ГЭС

Андрей Ганчук
11 июня 2023, 01:45
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Оккупационные войска России провели военную операцию и создали оборонительный рубеж, которые нельзя будет преодолеть месяц, считает Роман Свитан.
Свитан, Каховская ГЭС
ВСУ были готовы форсировать Днепр, но войска РФ взорвали Каховскую ГЭС - Свитан / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Оккупанты страны-агрессора России подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, чтобы не допустить продвижения ВСУ на юге. Украинские войска были готовы форсировать Днепр, а теперь не смогут прибегать к подобным действиям целый месяц. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что российские захватчики устроили подрыв Каховской ГЭС, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Украинские войска на тот момент уже были готовы форсировать Днепр.

"Минирование и подрыв дамб – военная необходимость. Подобные действия применяются в том случае, когда невозможно остановить форсирования противником рек или для создания непреодолимой преграды. Там уже более сотни километров сброшенной воды, шириной от 5 до 15 километров. Это непреодолимая преграда для любой наступающей армии, в том числе украинской, которая уже была готова форсировать Днепр", - сказал Свитан.

Также он добавил, что враг фактически создал оборонный рубеж, который невозможно преодолеть в течение месяца.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"Я сейчас говорю не с гуманитарной или экологической, а с военной точки зрения. По военной логике россияне провели операцию по созданию рубежа, который практически невозможно преодолеть в течение месяца. Подорвав дамбу, они сделали для себе защитный барьер. Подчеркну, с точки зрения ведения боевых действий, противник предпринял правильный шаг в той ситуации, в которой он оказался", - подчеркнул Роман Свитан.

Россия подорвала Каховскую ГЭС

Оккупационная армия России 6 июня совершила подрыв Каховской гидроэлектростанции. Согласно данным Главного управления разведки Минобороны, взрыв случился приблизительно в 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго выяснили, что взрыв произошел в машинном зале Каховской ГЭС. Станцию подорвали изнутри, она разрушена и не подлежит восстановлению.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что Каховскую ГЭС подорвали по приказу Путина. По мнению чиновника, такие решения в РФ принимаются исключительно на высшем политическом уровне.

В Белом доме подчеркнули, что в подрыве Каховской ГЭС виновата страна-агрессор Россия. Если бы российские оккупанты не напали на Украину, подобных инцидентов бы не было.

Смотрите видео, в котором Свитан объяснил, почему оккупанты РФ взорвали Каховскую ГЭС:

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