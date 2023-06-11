ВСУ были готовы форсировать Днепр: Свитан объяснил цель подрыва РФ Каховской ГЭС

Оккупанты страны-агрессора России подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, чтобы не допустить продвижения ВСУ на юге. Украинские войска были готовы форсировать Днепр, а теперь не смогут прибегать к подобным действиям целый месяц. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.
В интервью Главреду он рассказал о том, что российские захватчики устроили подрыв Каховской ГЭС, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Украинские войска на тот момент уже были готовы форсировать Днепр.
"Минирование и подрыв дамб – военная необходимость. Подобные действия применяются в том случае, когда невозможно остановить форсирования противником рек или для создания непреодолимой преграды. Там уже более сотни километров сброшенной воды, шириной от 5 до 15 километров. Это непреодолимая преграда для любой наступающей армии, в том числе украинской, которая уже была готова форсировать Днепр", - сказал Свитан.
Также он добавил, что враг фактически создал оборонный рубеж, который невозможно преодолеть в течение месяца.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
"Я сейчас говорю не с гуманитарной или экологической, а с военной точки зрения. По военной логике россияне провели операцию по созданию рубежа, который практически невозможно преодолеть в течение месяца. Подорвав дамбу, они сделали для себе защитный барьер. Подчеркну, с точки зрения ведения боевых действий, противник предпринял правильный шаг в той ситуации, в которой он оказался", - подчеркнул Роман Свитан.
Россия подорвала Каховскую ГЭС
Оккупационная армия России 6 июня совершила подрыв Каховской гидроэлектростанции. Согласно данным Главного управления разведки Минобороны, взрыв случился приблизительно в 2:30 ночи.
В Укргидроэнерго выяснили, что взрыв произошел в машинном зале Каховской ГЭС. Станцию подорвали изнутри, она разрушена и не подлежит восстановлению.
Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что Каховскую ГЭС подорвали по приказу Путина. По мнению чиновника, такие решения в РФ принимаются исключительно на высшем политическом уровне.
В Белом доме подчеркнули, что в подрыве Каховской ГЭС виновата страна-агрессор Россия. Если бы российские оккупанты не напали на Украину, подобных инцидентов бы не было.