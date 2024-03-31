ВСУ отбросили оккупантов: у РФ крупные потери на юге, названы направления

В операционной зоне Сил обороны юга идет контрбатарейная борьба, враг не оставляет намерений выбить украинские подразделения с занятых позиций, сообщают Силы обороны юга Украины.
Как отмечается в сообщении в Telegram, враг совершил 5 штурмов на Ореховском направлении, из которых 3 в районе Работино и 2 в районе Старомайорского.
"На левобережье Днепра враг провел 2 штурма. Традиционно без привлечения бронетехники и с большими потерями отошел на свои исходные позиции", - рассказали в Силах обороны.видео дня
Уточняется, что украинские защитники продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.
Потери оккупантов РФ
В свою очередь Силы обороны юга наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
В течение суток получили подтверждения потери врага на Ореховском и Херсонском направлениях. Уничтожен 141 оккупант. Также среди потерь РФ 50 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 2 танка;
- 23 единицы автобронетехники;
- 13 артиллерийских систем;
- 4 средства противовоздушной обороны;
- 1 наземная станция управления БпЛА;
- 1 разведывательный БпЛА;
- 2 радиолокационные станции;
- 4 средства фотовидеонаблюдения.
- 4 полевых пункта боеснабжения и блокпост.
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось о том, что десятки штурмовиков РФ взорвали вместе с техникой. Силы обороны продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций на Левобережье.
Напомним, ранее сообщалось, что бойцы ГПС вышли на границу с РФ и подняли флаг Украины в трех населенных пунктах. Шабельное, Песчаное и Дегтярное в Харьковской области находятся вблизи границы с РФ.
Как сообщалось ранее, РФ готовит массированный ракетный удар. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил о том, что российские оккупанты могут вскоре нанести удар крылатыми ракетами "Калибр".
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