ВСУ отбросили оккупантов: у РФ крупные потери на юге, названы направления

Силы обороны юга наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам РФ.

https://glavred.info/ukraine/vsu-otbrosili-okkupantov-u-rf-krupnye-poteri-na-yuge-nazvany-napravleniya-10554398.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки РФ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 14 окрема механізована бригада

В операционной зоне Сил обороны юга идет контрбатарейная борьба, враг не оставляет намерений выбить украинские подразделения с занятых позиций, сообщают Силы обороны юга Украины.

Как отмечается в сообщении в Telegram, враг совершил 5 штурмов на Ореховском направлении, из которых 3 в районе Работино и 2 в районе Старомайорского.

"На левобережье Днепра враг провел 2 штурма. Традиционно без привлечения бронетехники и с большими потерями отошел на свои исходные позиции", - рассказали в Силах обороны. видео дня

Уточняется, что украинские защитники продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

Потери оккупантов РФ

В свою очередь Силы обороны юга наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

В течение суток получили подтверждения потери врага на Ореховском и Херсонском направлениях. Уничтожен 141 оккупант. Также среди потерь РФ 50 единиц вооружения и военной техники, из них:

2 танка;

23 единицы автобронетехники;

13 артиллерийских систем;

4 средства противовоздушной обороны;

1 наземная станция управления БпЛА;

1 разведывательный БпЛА;

2 радиолокационные станции;

4 средства фотовидеонаблюдения.

4 полевых пункта боеснабжения и блокпост.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что десятки штурмовиков РФ взорвали вместе с техникой. Силы обороны продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций на Левобережье.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы ГПС вышли на границу с РФ и подняли флаг Украины в трех населенных пунктах. Шабельное, Песчаное и Дегтярное в Харьковской области находятся вблизи границы с РФ.

Как сообщалось ранее, РФ готовит массированный ракетный удар. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил о том, что российские оккупанты могут вскоре нанести удар крылатыми ракетами "Калибр".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред