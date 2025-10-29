Взрыв в Хмельницком: под завалами дома нашли тела людей

На месте взрыва продолжают работать все службы.

Взрыв в Хмельницком / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Коротко:

В Хмельницком под завалами дома нашли тела двух людей

В доме может находиться еще один человек

Сейчас устанавливаются причины взрыва

В Хмельницком под завалами разрушенного в результате взрыва газа дома нашли тела двух человек. Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Он рассказал, что к разбору завалов присоединились дополнительные силы: отделение спасателей-верхолазов ГМРЦ и отделение специального назначения "ДЕЛЬТА". Аварийно-спасательные работы продолжаются непрерывно.

"Ночью поступила информация о возможном пребывании в доме еще одного человека. К сожалению, имеем трагические подтверждения. В результате взрыва в доме по улице Тернопольская под завалами обнаружены тела двух погибших. В 02:24 обнаружено тело гражданки 1973 года рождения. В 05:12 обнаружено тело гражданина 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

Он добавил, что тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Устанавливаются также и причины взрыва.

"Мои искренние соболезнования родным погибших. Все службы продолжают работать слаженно, оказывая помощь и разбирая завалы", - добавил Тюрин.

Причины взрыва в Хмельницком

Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин ранее говорил, что одной из причин взрыва может быть детонация взрывчатки.

Он отметил, что предварительная информация от ГСЧС была, что это мог быть взрыв, вызванный газом, но сейчас рассматриваются различные версии, в том числе и из-за взрыва определенного взрывного предмета.

Хмельницкий - последние новости

Как сообщал Главред, 28 октября около 15:00 в Хмельницком внезапно произошел взрыв. В результате этого обвалилась часть многоэтажного дома.

5 июля в Хмельницкой области также гремели взрывы. Россияне запустили две аэробаллистические ракеты "Кинжал" в направлении города Староконстантинов. К счастью, обошлось без последствий.

17 апреля в Хмельницком было обнаружено тело 20-летнего курсанта с огнестрельным ранением. Юноша был первокурсником Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

О персоне: Сергей Тюрин Сергей Тюрин - украинский государственный деятель и адвокат. В декабре 2020 года получил предложение председателя Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия стать его первым заместителем. Работу на новой должности начал только в январе 2021 года. 2 мая 2024 года Указом Президента Украины назначен председателем Хмельницкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

