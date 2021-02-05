"Забрать и перезапустить": эксперт спрогнозировал судьбу 112, NewsOne и ZIK

В ситуации с блокировкой телеканалов свое слово может сказать Верховный либо Конституционный суд. И тут свою роль может сыграть конфликт Зеленского с КСУ.
Блокирование телеканалов Виктора Медведчука 112 Украина, NewsOne и ZIK может оказаться временным, поскольку данное решение не является юридически "чистым" и его может отменить суд.
Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду. Он отметил, что в ситуации с аннулированием лицензий телеканалов свое слово может сказать Верховный либо Конституционный суд. И тут свою роль может сыграть конфликт Зеленского с КСУ.
"Согласно закону, санкции против украинцев вводить нельзя. Если к тому или иному гражданину нашей страны возникают какие-либо претензии, то по закону нужно возбуждать уголовное дело и действовать в этом русле, а не вводить санкции. Ведь в противном случае выходит, что у нас указом президента можно арестовать любого человека", - напомнил Загородний.
Также эксперт не исключает еще один вариант развития событий: "Власть попытается забрать эти телеканалы и перезапустить их с более лояльной повесткой дня. Однако ей это не поможет".
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Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
- Пятый президент Украины ПетрПорошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака.
- Стали известны подробности заседания СНБО, на котором было принято решение о введении санкций против телеканалов, принадлежащих народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. По данным СМИ, спикер Рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.
- В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
- В Кремле осудили санкции против трех телеканалов в Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам.