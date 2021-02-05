"Забрать и перезапустить": эксперт спрогнозировал судьбу 112, NewsOne и ZIK

Тарас Загородний / УНИАН

Блокирование телеканалов Виктора Медведчука 112 Украина, NewsOne и ZIK может оказаться временным, поскольку данное решение не является юридически "чистым" и его может отменить суд.

Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду. Он отметил, что в ситуации с аннулированием лицензий телеканалов свое слово может сказать Верховный либо Конституционный суд. И тут свою роль может сыграть конфликт Зеленского с КСУ.

"Согласно закону, санкции против украинцев вводить нельзя. Если к тому или иному гражданину нашей страны возникают какие-либо претензии, то по закону нужно возбуждать уголовное дело и действовать в этом русле, а не вводить санкции. Ведь в противном случае выходит, что у нас указом президента можно арестовать любого человека", - напомнил Загородний.

Также эксперт не исключает еще один вариант развития событий: "Власть попытается забрать эти телеканалы и перезапустить их с более лояльной повесткой дня. Однако ей это не поможет".

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Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред: