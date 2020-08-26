Зеленский рассказал, есть ли у него возможность прямой связи с Путиным

Владимир Путин и Владимир Зеленский / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил ‒ он имеет возможность вести прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным в необходимые моменты.

Об этом он рассказал в видеоинтервью для канала Euronews.

По словам Зеленского, крайний такой разговор состоялся перед введением режима тишины в зоне военного конфликта на Донбассе. И прекращение там огня в течение месяца подтверждает результативность его диалога с Путиным.

"Я не боюсь прямого диалога с президентом РФ. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры будут продвигать нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю", ‒ подытожил Владимир Зеленский.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский полагает ‒ он убежден, что встреча в Нормандском формате с участием президента РФ Владимира Путина состоится до конца сентября 2020 года.

Позднее стало известно, что запланирована на 28 августа встреча советников глав государств "нормандского формата" отменена из-за разногласий по итоговым документам.