Зеленский спрогнозировал конец войны на Донбассе

Владимир Зеленский спрогнозировал, что война на Донбассе может закончиться в 2020-м / Reuters

Президент Владимир Зеленский считает, что войну на востоке Украины можно закончить уже в 2020 году.

Есть большой шанс закончить войну на Донбассе, рассказал украинский лидер в интервью Euronews, сообщили в Офисе президента.

В то же время он добавил, что если нормандский формат (Украина, Россия, Германия и Франция) для урегулирования конфликта не будет работать, то Киев будет думать о новом плане для разрешения противостояния.

"Если сравнивать нашу команду и прошлую – так, как я хочу, никто не хотел (завершить войну на Донбассе – Ред.). Таких темпов и так давить на этот вопрос – никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только об украинцах – все наши иностранные партнеры это видят...", – сказал глава государства.

Украинский лидер утверждает, что быстрее, чем он, это никто не закончит.

Читайте такжеСМИ узнали, почему Россия отказывается обсуждать ДонбассРанее Владимир Зеленский говорил, что Киев сделал серьезный шаг вперед по Донбассу – на части территории востока Украины на протяжении месяца соблюдается режим тишины, украинская сторона не несла потери.