Зеленский 'засветил' французские SCALP и подписал 'подарок' для россиян

Глава государства считает, что Воздушные силы разрушили миф российских "Кинжалов".

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Президент оставил россиянам послание / коллаж Главред. Фото: пресс-служба ОП, скриншоты

Президент Владимир Зеленский в день Воздушных сил осмотрел переданные Западом передовые системы ПВО, "засветив" при этом французские дальнобойные ракеты SCALP, передачу которых Париж анонсировал еще в мае.

В своем видеообращении по случаю праздника Зеленский подчеркнул, что Россия настолько боится украинского неба, что пыталась продемонстрировать показательные ракетные атаки накануне профессионального дня ВС.

"Несмотря на все это наши защитники уничтожили 3 тысячи воздушных целей, самолетов и вертолетов оккупантов. Еще более 2 тысяч ударных дронов", - отметил он.

видео дня

Но наибольшим результатом ВС Зеленский считает сбитие украинскими воинами гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Этот культ уничтожен навсегда. Наши воины со всей очевидностью доказали: если у защитников есть казацкий характер, есть наши отечественные системы ПВО, есть ПВО наших партнеров, то у террористов нет ни единого шанса. Никакие "Кинжалы" Москве не помогут", - подчеркнул президент.

В видеообращении к авиаторам глава государства, в частности, показался возле бомбардировщика Су-24 с подвешенной ракетой SCALP на 290 км дальности. Кроме того, в кадры также попали Patriot, IRIS-T SLM.

На ракете, предназначенной для оккупантов, Зеленский оставил лозунг "Слава Украине".

Что известно о дальнобойных ракетах SCALP Это французский вариант британской дальнобойной ракеты Storm Shadow. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG (фр. Systеme de сгоіѕіеге conventionnel autonome а longue portеe Emploi General - "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением") Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Отличается тем, что несет боеголовку вместо суббоенцепасов. Характеристика: Заявленная дальность полета ракеты составляет примерно 560 км;

Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха;

Боеголовка имеет лидирующий заряд для разрушения грунта или проникновения в бункер, а также детонатор с переменной задержкой для управления детонацией основного заряда;

Ракета весит около 1300 килограммов. Максимальный диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла — 3 метра.

Удары РФ по Украине

За прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетные удары и атаковали дронами-камикадзе 12 украинских областей.

Больше всего, по данным городских властей, пострадала Хмельницкая область, которую россияне начали регулярно терроризировать в течение последней недели.

В ВСУ не скрывают, что оккупанты целились в военный аэродром в Староконстантинове. Кроме того, в городе есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры и один раненый.

Враг выпустил, в частности, "Кинжалы", которые сбивают не все имеющиеся у воздушных сил средства ПВО.

В то же время в ОК "Юг" настаивают, что российские преступники не отказались и от ударов по портовой инфраструктуре Украины.

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