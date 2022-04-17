Издевались неоднократно: на Запорожье "дикари-рашисты" зверски изнасиловали местную жительницу

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Появляются свидетельства о новых зверствах российских оккупантов, которые участвуют в войне против Украины.

"Недавно поступила информация о еще одном военном преступлении", — говорится в сообщении Сил обороны Запорожского края.

Отмечается, что местная жительница рассказала, что ее 30-летнюю родную тетю "дикари-рашисты" неоднократно насиловали, потому что она не рассказывала нужную информацию о жителях села.

"Российские военные выспрашивали у жительницы села Новозлатополь (Пологовский район) информацию о местных участниках АТО/ООС и других местных жителях. От себя добавим, что наши представители спецслужб и разведки имеют поименные списки временно находящихся в этом или в других оккупированных районах вражеских подразделений. Каждое русское животное в ближайшее время ответит за содеянное, перед законом Украины или перед Богом. Совы выходят на охоту крыс и мышей ночью. Пишите записки домой и приятных снов, оккупанты", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Главред, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях. По ее словам, с каждым днем ​​войны в Украине фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны захватчиков.