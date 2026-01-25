Обнародован рейтинг сильнейших армий мира 2026: на каком месте Украина

В новом глобальном рейтинге военной мощи за 2026 год Украина вошла в двадцатку самых мощных армий мира.
Оценку военного потенциала 145 стран мира провели аналитики Global Firepower, которые ежегодно готовят такой рейтинг.
Место страны в рейтинге оценивается на основе более 60 показателей, среди которых не только численность войск и количество техники, но и более широкий набор параметров - от экономических возможностей и демографии до логистики и уровня оборонных расходов.
Какое место в рейтинге армий заняла Украина
Среди сильных сторон Украины составители рейтинга отметили масштаб и реальную боеспособность армии, численность личного состава и резерва, а также имеющуюся военную технику. Отдельно отмечен военно-морской потенциал - прежде всего за счет использования беспилотных морских систем. Дополнительными плюсами стали развитая железнодорожная сеть, добыча угля и значительные объемы финансирования оборонного сектора.
В то же время в отчете указывают и на слабые стороны Украины. К ним отнесли общую слабость военного и гражданского флота, а также высокую зависимость от потребления угля, нефти и газа.
В рейтинге по комплексу факторов Украина оказалась рядом со следующими странами:
- Испания (18 место);
- Египет (19-е);
- Польша (21-е);
- Тайвань (22-е).
Первая десятка самых сильных стран мира по версии Global Firepower выглядит следующим образом:
- Соединенные Штаты Америки
- Российская Федерация
- Китайская Народная Республика
- Индия
- Южная Корея
- Франция
- Япония
- Великобритания
- Турция
- Италия
Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, Купянск в Харьковской области полностью зачищен от российских сил, сейчас там остаются только единичные очаги с окруженными оккупантами. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Он также отметил, что российская армия готовится к наступательным действиям на подконтрольную Украине часть Донецкой области сразу с трех направлений.
В то же время обстановка в Волчанске Харьковской области остается сложной, но украинские военные удерживают ключевые позиции и эффективно сдерживают попытки противника прорвать оборону. Несмотря на активное давление, фронт на восточных и южных окраинах города остается стабильным, рассказал офицер 58-й отдельной мотопехотной бригады с позывным "Историк".
