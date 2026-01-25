Обнародован рейтинг сильнейших армий мира 2026: на каком месте Украина

В рейтинге учитывают численность армии, финансирование обороны, логистику, доступ к ресурсам, возможности авиации и флота, а также географические факторы.

В новом глобальном рейтинге военной мощи за 2026 год Украина вошла в двадцатку самых мощных армий мира.

Оценку военного потенциала 145 стран мира провели аналитики Global Firepower, которые ежегодно готовят такой рейтинг.

Место страны в рейтинге оценивается на основе более 60 показателей, среди которых не только численность войск и количество техники, но и более широкий набор параметров - от экономических возможностей и демографии до логистики и уровня оборонных расходов.

Какое место в рейтинге армий заняла Украина

Среди сильных сторон Украины составители рейтинга отметили масштаб и реальную боеспособность армии, численность личного состава и резерва, а также имеющуюся военную технику. Отдельно отмечен военно-морской потенциал - прежде всего за счет использования беспилотных морских систем. Дополнительными плюсами стали развитая железнодорожная сеть, добыча угля и значительные объемы финансирования оборонного сектора.

В то же время в отчете указывают и на слабые стороны Украины. К ним отнесли общую слабость военного и гражданского флота, а также высокую зависимость от потребления угля, нефти и газа.

В рейтинге по комплексу факторов Украина оказалась рядом со следующими странами:

Испания (18 место);

Египет (19-е);

Польша (21-е);

Тайвань (22-е).

Первая десятка самых сильных стран мира по версии Global Firepower выглядит следующим образом:

Соединенные Штаты Америки

Российская Федерация

Китайская Народная Республика

Индия

Южная Корея

Франция

Япония

Великобритания

Турция

Италия

