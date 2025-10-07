Укр
Читать на украинском
"Ждут, пока РФ устанет": экс-дипломат рассказал об иллюзиях Европы в отношении Путина

Анна Ярославская
7 октября 2025, 11:07
Дроны уже над Европой, но все делают вид, что это не настоящая война.
Путин, атака дронов, Евросоюз
Европа не хочет воевать и ждет, пока Путин устанет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Главные тезисы Бондарева:

  • Европа готова к переговорам с Путиным и ждет, когда Россия "устанет"
  • Европейские страны не хотят милитаризоваться
  • Термин "гибридная война" успокаивает западное общество

Европа готова договариваться с Кремлем и ждет, пока Россия устанет. Причина в том, что европейские страны не хотят милитаризоваться. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший российский дипломат Борис Бондарев.

По его словам, европейские лидеры считают, что Россию победить невозможно. Для них это — категория невозможного, и поэтому остается ждать, пока она устанет. Когда же РФ устанет воевать — тогда, по их логике, с ней можно будет спокойно договориться, и, ко всеобщему удовлетворению, подписать какой-нибудь документ.

"Европа в любой момент готова договариваться с Путиным: они об этом по-прежнему говорят, на это надеются и на это рассчитывают", - сказал Бондарев.

Дипломат считает, что Европа пребывает в иллюзии, поскольку не хочет милитаризоваться.

"Настоящая милитаризация начинается с признания того, что мирное время кончилось и, видимо, придется воевать. Европейцы этого не хотят. Понятно — никто не хочет терять привычный комфорт, которому пока что напрямую ничего не угрожает. Однако уже сейчас дроны летают над европейскими странами, самолеты залетают на 12 минут, аэропорты закрывают из-за тех же дронов. Сегодня дрон, завтра — еще, послезавтра может упасть ракета", - сказал Бондарев.

Он напомнил, что Дания прямо говорит, что против РФ ведет против них гибридную войну. При этом слово "гибрид" заставляет людей успокаиваться: "Ну да, гибрид — это не настоящее, не серьезно, пусть об этом занимаются специалисты, а мы будем жить дальше".

"Но главное — слово "война". Каким бы ни был ее формат — гибридным или классическим — не важно. Это война: враждебные действия, нацеленные на ликвидацию вашего положения и его ухудшение. Это европейцам очень сложно принять. Они не хотят этого признавать и не хотят терять свои иллюзии", - считает дипломат.

Смотрите видео интервью Бориса Бондарева Главреду об угрозах Путина Европе:

Гибридная агрессия РФ против Европы

Как писал Главред, во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

Премьер-министр Дональд Туск заявил о масштабной провокации со стороны РФ. По его словам, это был первый случай уничтожения российских дронов на территории страны НАТО.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там более десяти минут.

Представитель НАТО Эллисон Харт заявила, что Альянс перехватил российские самолеты. Она добавила, что нарушение истребителями воздушного пространства Эстонии - пример безрассудного поведения России.

В ночь на 25 сентября неизвестные дроны снова заметили в воздушном пространстве Дании. На севере страны был закрыт аэропорт Ольборг. Также дроны были замечены вблизи еще трех аэропортов - в Эсбьерге, Сьоннербордзе и Скридструпе.

Министр обороны Дании отметил, что на данный момент нет доказательств связи инцидентов с Россией. Тем не менее правительство Дании расценивает продолжающиеся пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Министр юстиции страны Петер Хуммельгор заявил, что цель этих действий - "посеять страх".

Зачем РФ атаковала Польшу дронами: мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что атака дронов на Польшу в ночь на 10 сентября была провокацией РФ "с целью запугать поляков и европейцев в целом".

"Реакция на провокацию впервые была правильной на военно-политическом уровне – сбивать. Далее должна быть правильная реакция на политико-дипломатическом уровне, в ЕС и НАТО, между США и Европой. Но ее не будет, скорее всего. Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему не заплатили союзники", - считает Горбач.

По словам эксперта, стратегическая цель российской операции этой осенью состоит в том, чтобы показать отсутствие единства в НАТО.

"Будет продолжение в других странах, Балтии, Финляндии", – сказал Горбач в комментарии Главреду.

О персоне: Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.






