«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы

В РФ проседает несущая опора правящей системы – россияне больше не хотят жить в "осажденной крепости" и воевать с Западом, считает политолог Лилия Шевцова.

Она ссылается на данные «Левада-центра», согласно которым 68% россиян выступают за сближение с Западом и назвала это свидетельством того, что граждане РФ «устали от милитаристского воя».

"Рушится легитимация самодержавия и правления вороватой элиты за счет превращения либеральной цивилизации в "угрозу" российской государственности и необходимости ей противостоять. Рассыпается обоснование репрессий против собственных недовольных, которые обычно представляются в виде "пятой колонны" и "иностранных агентов", —пишет эксперт в Facebook.

По ее мнению, происходящее в России свидетельствует о крахе российской внешней политики, которая «превратила РФ в мирового прокаженного».

"В Кремле есть повод для серьезного беспокойства. А что если вдруг нормальное отношение россиян к Западу приведет к симпатиям, не приведи Господи, к либеральным ценностям? Самое страшное здесь – это то, что наша система не может себя переформатировать. Не может отказаться от единственной идеи выживания, т.е. от поиска внешнего врага, который создает врагов внутренних", – подчеркивает политолог.

Она отметила, что российская власть будет создавать новые мифические "угрозы", искать новые поводы для того, чтобы ощетиниться и пугать мир страшным оскалом.

«Будет искать новый способ заставить людей испугаться и вновь мобилизоваться вокруг Кремля. Помните путинское: "Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали! И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой". Ведь они реально будут ждать, что мы за них умрем! И вероятность либо даже неизбежность представления обществу новой "угрозы" страшит, если вспомнить предыдущие моменты мобилизации в недавней российской истории", – добавила Шевцова.

Напомним, ранее Шевцова рассказала, как Кремль заставляет россиян звереть.