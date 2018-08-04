Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"

Спецборт из сопровождения президента РФ Владимира Путина производил полеты над оккупированным полуостровом и попался на глаза самолету-разведчику ВВС США.
В пятницу, 3 августа, в небе над аннексированным Россией Крымом был замечен российский самолет специального назначения (т.н. самолет "Судного дня") Ту-214СР, который, как сообщает производитель этого самолета, использует "высокозащищенную" связь и зачастую сопровождает воздушные судна, на которых летает президент РФ Владимир Путин.
Российский спецборт подпал под пристальное внимание американского воздушного разведчика RC-135 Rivet Joint, сообщает американский экспер Дэвид Ценциотти в колонке для The Aviationist.
Он, ссылаясь на данные сайтов, отслеживающих передвижение авиации, утверждает, что Ту-214СР впервые поднялся над Черным морем еще 1 августа.
Rossiya - Special Flight Squadron ??— SR Airband & Aviation (@Andy007_SR_A) 1 августа 2018 г.
RA-64527 / #RSD049
Tupolev Tu-214 SR
Russian Government airborne comms relay platform. Airborne from Sochi International Airport... #SRAirband @5472_nde pic.twitter.com/RYJt1lDEEI
"Особенно примечательным является тот факт, что самолет был не одинок в своей миссии, в ходе которой главным образом кружил вокруг Керченского полуострова. Фактически, 3 августа российский самолет "Судного дня" был каким-то образом "перехвачен" лайнером ВВС США RC-135V 64-14848, который вылетел с авиабазы "Суда Бей" на острове Крит, пролетел близ Крыма и затем направился к Новороссийску", - сказано в колонке эксперта.
Также он отмечает, что в это же время поблизости пребывал еще один спецборт из РФ - Ту-214СУС с позывным RSD117. Этот лайнер, как пишет Ценциотти, оборудованный узлом связи и специальными техническими средствами, предназначен для перевозки президента России.
Напомним, военнослужащие ВСУ получили в свое распоряжение модернизированные истребители модели "МиГ-29МУ1".