Китай провел испытания гиперзвукового оружия

Испытания ракеты длились 10 минут

В Китае успешно прошел испытания гиперзвуковой летательный аппарат-волновод Sky Star 2.

Тесты проходили на северо-западном ракетном полигоне 3 августа. Весь процесс длился 10 минут, сообщает очевидец-пользователь в своем Twitter.

CAAA successfully test flew waverider hypersonic flight vehicle 星空/Sky star-2 in the northwest test range on Friday morning, the rocket completed active phase turning, stage/fairing separation, flight vehicle autonomous flight and high maneuvering turning in 10 minutes' flight. pic.twitter.com/LhR3OrJuRy — dafeng cao (@dafengcao) 3 августа 2018 г.

Читайте такжеВ США потратят около миллиарда долларов на новое гиперзвуковое оружие: деталиОтмечается, что Sky Star 2 за это время успел отсоединиться от ракеты-носителя и совершил несколько маневров в воздухе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ракета, которой хвалился Путин, провалила летные испытания.