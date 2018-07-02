СМИ раскрыли данные о распиаренной Путиным новой ракете

В РФ на самолете-бомбардировщике дальнего действия модели "Ту-22М3" проведут испытания гиперзвуковых ракет новейшего комплекса "Кинжал", о разработке которого "с гордостью сообщал" президент страны Владимир Путин.

Соответствующие данные опубликовало агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники в военно-промышленном комплексе России. По их данным, на одном бомбардировщике испытают сразу несколько экземпляров гиперзвуковых ракет. При этом даты проведения испытаний держатся в тайне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ракета, которой хвалился Путин, провалила летные испытания.