Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД

Стивен Сигал

Известный в 80-90-е годы минувшего века актер боевиков Стивен Сигал заявил, что польщен тем, что его назначили специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям с США.

Соответствующее сообщение актер опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

«Я глубоко польщен, что был назначен специальным представителем российского министерства иностранных дел, отвечающим за российские и американские гуманитарные связи. Надеюсь, мы сможем приложить усилия для мира, гармонии и позитивным результатам в мире», – написал Сигал.

Напомним, о том, что в МИД РФ взяли на работу Стивена Сигала, стало известно накануне.