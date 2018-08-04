Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России

Стивен Сигал начал работать в МИД России

Известный актер боевиков Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

"Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее», - сказано в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что за работу на этой должности Сигал не будет получать денежного вознаграждения.

Напомним, Сигал с ноября 2016 года имеет гражданство России. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин. В том же году артист стал гражданином Сербии. Помимо этого, он имеет американское гражданство.

Как ранее сообщалось, в связи с получением российского гражданства Сигалу запрещен въезд в Украину.