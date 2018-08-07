Медведев рассказал, почему российские танки в 2008 не пошли в Тбилиси

Медведев вспомнил трагические события в Грузии

Премьер-министр и экс-президент России Дмитрий Медведев рассказал свою версию событий августа 2008 года, когда российские танки не пошли в грузинскую столицу.

В интервью газете «Коммерсантъ» он заявил, что в 2008 году правительство Грузии во главе с президентом «дало зеленый свет агрессии», и «произошло то, что произошло».

На вопрос, почему российские танки остановились в нескольких десятках километров от Тбилиси и не пошли дальше, Медведев отметил, что «цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию», а также чтобы «казнить Саакашвили».

По словам Медведева, цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала. И он считает, что поступил правильно.

Напомним, в городе Тула на художественном вернисаже в городской детской библиотеке экспонировали картину, на которой президент РФ Владимир Путин глава Кабмина Дмитрий Медведев изображены в виде святых Православной церкви.