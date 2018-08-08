В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов

Казахстан выгнал 88 телеканалов, которые не открыли свои филиалы

В Казахстане запретили транслировать 88 иностранных телеканалов, которые не открыли свои представительства в стране во исполнение нового закона.

В январе в Казахстане вступил в силу новый закон; согласно ему, все иностранные вещатели обязывались открыть в стране свое представительство или филиал, получив на выполнение этого требования полгода, сообщило казахстанское министерство информации и коммуникаций, передает УНН.

Из 307 вещателей, которые есть в базах министерства, требование закона исполнили 219. Еще 88 каналов этого не сделали, поэтому у них отозвали свидетельства о постановке на учет, что лишает их права на ретрансляцию.

Читайте такжеТелеканал UA:Перший в долгах, как в шелках: прекращено вещание УТ-1 в нескольких городахГлава ведомства Даурен Абаев заявил, что Министерство информации Казахстана подготовило приказы о прекращении вещания соответствующих каналов; теперь при желании возобновить вещание каналам придется открыть свои филиалы и повторно стать на учет министерства.

Среди этих каналов оказались "Спас", пропагандистские Russia Today TV и RT Documentary, Fashion TV, НТВ-ПЛЮС 3D, "Кинолюкс", THT-Comedy, Спутниковое телевидение Дагестана, телеканал "Грозный", Chasse et Peche, Sky News, Fox News, Fox Business Network, France 24, Bloomberg Television, CNBC и другие

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