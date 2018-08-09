Трамповское письмо Путину: В Кремле рассказали подробности

московский Кремль

Российский президент Владимир Путин действительно получил официальное письмо от президента США Дональда Трампа, с которым в канцелярии Кремля еще не ознакомились.

С таким заявлением выступил Дмитрий Песков − пресс-секретарь российского лидера.

«Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам. Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в Администрацию президента», − сказал он.

К слову, ранее о факте передачи письма в Кремль заявил член Сената США Рэнд Пол.

Напомним, что во время недавнего саммита в Хельсинки президент РФ Владимир Путин лично передавал американскому лидеру Дональду Трампу документ, содержащий целый перечень предложений по поводу взаимного разоружения стран.