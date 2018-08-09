Трамповское письмо Путину: В Кремле рассказали подробности

Информацию озвучил официальный путинский спикер Дмитрий Песков.
Российский президент Владимир Путин действительно получил официальное письмо от президента США Дональда Трампа, с которым в канцелярии Кремля еще не ознакомились.
С таким заявлением выступил Дмитрий Песков − пресс-секретарь российского лидера.
«Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам. Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в Администрацию президента», − сказал он.
К слову, ранее о факте передачи письма в Кремль заявил член Сената США Рэнд Пол.
Напомним, что во время недавнего саммита в Хельсинки президент РФ Владимир Путин лично передавал американскому лидеру Дональду Трампу документ, содержащий целый перечень предложений по поводу взаимного разоружения стран.