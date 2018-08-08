В Белом доме рассказали, что за письмо передал Трамп Путину

8 августа 2018, 23:52

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил получение письма, но отметил, что в Кремле с ним еще даже не ознакомились.

Сенатор США Рэнд Пол заявил, что передача письма Путину была для него "честью"
Сенатор США Рэнд Пол заявил, что передача письма Путину была для него "честью"

Президент США Дональд Трамп предоставил сенатору Рэнду Полу рекомендательное письмо для российского президента Владимира Путина; это было сделано по просьбе самого сенатора.

"По просьбе сенатора президент Трамп предоставил рекомендательное письмо. В письме президент упомянул представляющие интерес темы, которые сенатор Пол хотел обсудить с президентом Путиным", - сообщил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли, комментируя заявление Пола о передаче администрации российского лидера послания Трампа, передает "Страна".

Ранее сенатор Пол заявил, что передал письмо Трампа Путину.

"Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в разных областях, в том числе в борьбе с терроризмом, углублении диалога в законодательной сфере и возобновлении культурных обменов", - написал сенатор, находящийся с визитом в России, на своей официальной странице в Twitter.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил получение письма, но отметил, что в Кремле с ним еще даже не ознакомились.

"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам... Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", - добавил Песков. 

Ранее стало известно, что глава России Владимир Путин во время встречи в Хельсинки передал своему американскому коллеге Дональду Трампу документ под названием Диалог по проблеме контроля над вооружениями", в котором прописаны предложения по взаимному разоружению.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. После чего бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

Украина даже потребовала от США объяснений по переговорам Путина и Трампа. Украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

Позднее Трамп заявил, что второй встречи с российским лидером Владимиром Путиным он "ждет с нетерпением". В списке тем новой встречи, по его словам, будет и ситуация в Украине.

Однако в итоге Трамп решил отложить очередную встречу с Путиным, так как в США ждут завершения российской "охоты на ведьм".

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