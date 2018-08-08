Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg

Неизвестно, является ли это обвинение началом охоты на сторонников Трампа в Конгрессе

В США конгрессмену из Республиканской партии от штата Нью-Йорка Кристоферу Коллинзу и его сыну предъявили обвинения в инсайдерской торговле, связанной с акциями австралийской биотехнологической фирмы, одним из акционеров которой тот является.

О предъявлении обвинений сообщили федеральные прокуроры, передает Bloomberg. Также адвокат США по Южному округу Нью-Йорка заявил на пресс-конференции о том, что обвинения поступили в адрес Кристофера Коллинза, его сына Камерона и тестю сына Стивену Зарскому..

Кстати, сенатор Кристофер Коллинз - один из сторонников президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Коллинзы имеют крупные инвестиции в австралийской здравоохранительной компании Innate Immunotherapeutics Ltd.

Согласно обвинительному заключению, у Коллинза, члена совета директоров Innate и одного из крупнейших акционеров, был доступ к непубличной информации о своем основном бизнесе - разработке препарата, предназначенного для лечения формы рассеянного склероза, когда сенатор был членом комитета Сената по здравоохранению.

Читайте такжеАмериканский конгрессмен сравнил в украинском вопросе Путина и СталинаВ июне 2017 года компания объявила, что в середине этапа экспериментального лечения не было никакого эффекта в оказании помощи пациентам, что привело к падению акций. Согласно обвинительному заключению, конгрессмен передал сыну результаты судебного разбирательства еще до их публикации, затем передал другим, в том числе Зарскому. Такие действия помогли им не потерять 768 тысяч долларов.

Ранее другой сенатор, от Демпартии США, рассказал о целях нового антироссийского законопроекта.