В США решили пересмотреть санкции против России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что санкции США против России не работают и анонсировал подготовку нового санкционного законопроекта.

"Отдам должное президенту Трампу за более жесткую позицию в отношении России чем была у Обамы, - цитирует РБК Fox News. - Армия в Украине, высылка дипломатов, введение более жестких санкций".

По мнению сенатора, нынешние ограничительные меры не работают, поскольку РФ "все еще пытается вмешаться в наши выборы".



"Госсекретарь Помпео сказал сенатору Менендесу, что будет работать со мной и другими группами (законодателей), чтобы выдвинуть новые санкции против России", - подытожил Грэм, подчеркнув, что и сам представит предложения по санкциям.

Ранее Конгресс США выступил против любых будущих тайных встреч американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и призывает предоставить на рассмотрение и согласование любое соглашение, достигнутое на прошедшей в Хельсинки встрече.