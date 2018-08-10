Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото

Джеки Чан / Reuters

Легендарный китайский актер, режиссер и каскадер, 64-летний Джеки Чан (настоящее имя − Чан Кон Сан) едва не погиб со своей командой на съемках нового полнометражного фильма в КНР.

Об инцидент он написал в блоге на своем личном сайте. Чан сейчас работает над приключенческим боевиком «Проект икс». Прямо в разгар съемок актера и его коллег накрыло грязевым потоком. Затем вода снесла грузовики и палатки, в которых жила съемочная группа. В подтверждение Чан выложил несколько снимков, которые показывают обстановку на локации.

«Сегодня мы начали съемки на локации, но погода внезапно изменилась, и мы попали под огромный селевой поток. Несколько наших грузовиков застряли в реке из грязи. Многие члены команды испугались, потому что это произошло внезапно», − написал он.

Далее, по словам актера, другие грузовики отбуксировали их машины в безопасное место. Он поблагодарил всех своих спасителей и сказал, что впредь будет очень тщательно внимательнее проводить подготовку съемок.

После инцидента / сайт Джеки Чана

После инцидента / сайт Джеки Чана

Напомним, ранее сообщалось о том, что Джеки Чан выгнал из дома дочь, признавшуюся в лесбиянстве.