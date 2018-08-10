"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности

Лукашенко взбешен российской экономической политикой по отношению к Беларуси / УНИАН

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции, добавив, что Москва отказывается исполнять свои обязательства, принятые в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам... От нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них», — заявил заявил Лукашенко во время сегодняшнего визита на ОАО «Гомсельмаш», что готов говорить об этом публично, передает агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что РФ упрекает ЕС и США в создании неконкурентного преимущества - а тем временем сует такие же палки в колеса другим странам ЕАЭС.

«Мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем», — подытожил глава Белоруссии, добавив, что ситуация станет темой его разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте такжеБеларусь рискует войти в состав другого государства — Лукашенко«Мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно... Они «Ростсельмаш» свой всячески поддерживают, субсидируют», - указал Лукашенко, назвав ситуацию несправедливой и неправильной и отметив, что это является нарушением договоренностей в рамках Евразийского экономического союза.

Напомним, украинское издание "Деловая столица" со ссылкой на несколько источников в журналистских кругах Беларуси сообщило, что у Лукашенко случился инсульт. Позднее выяснилось, что это дезинформация, а Лукашенко даже пошутил по этому поводу.