РФ пригрозила США снизить инвестиции в американский госдолг

Россия готовит ответ на санкции / Фото: investigator.org.ua

Россия продолжит избавляться от ценных бумаг США и значительно увеличить долю расчетов в национальной валюте в ответ на новые санкции США.

"Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской валюте",— заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, сообщает российский "Коммерсант".

Комменируя возможность принятия США нового пакета санкций, Силуанов назвал наиболее опасной мерой запрет на кредитование российских госбанков.

Читайте такжеТрамп Володю не обидит - катастрофичных для Кремля санкций не будет"Мы видим, сейчас подготовлен очередной санкционный пакет, который затрагивает российские предприятия, российскую экономику. Наиболее чувствительные точки этого пакета заключаются в том, чтобы ввести определенные ограничения на государственные банки или на один государственный банк",- заявил он.

Напомним, ранее экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России.