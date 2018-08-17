65-летняя жена Макрона показала стройные ноги на велосипедной прогулке: опубликованы фото и видео

Первая леди Франции вызывает восхищение / Фото: Express

Жена президента Франции Эммануэля Макрона, Бриджит, совершила велосипедную прогулку в окрестностях замка Форт Брегансон и впечатлила окружающих стройной фигурой.

Как сообщает издание Express, папарацци сфотографировали жену президента Франции в яркой голубой футболке, белых кроссовках и темно-синих ультракоротких шортах.

Поскольку первую леди Франции редко можно встретить в спортивном стиле, восхищение вызвали стройные ноги Бриджит.

/ Фото: Express

Супруга президента, которая старше его на 24 года, из аксессуаров надела только обручальное кольцо и очки.

/ Фото: Express

В СМИ отмечают, что первая леди активно занимается пилатесом, что позволяет ей в 65 лет поддерживать прекрасную форму.

Напомним, Макрон в ранней молодости написал эротический роман о своих отношениях с учительницей и будущей супругой Бриджит.