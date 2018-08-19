Допародировался: экс-комика назначили премьер-министром Словении

Марьян Шарец в бытность свою комиком и сатириком постоянно пародировал тогдашнимх премьеров страны, не догадываясь, что когда-нибудь сам станет премьер-министром.
Новым премьер-министром Словении стал бывший комик Марьян Шарец.
Шарец, которому 40 лет, стал самым молодым премьеров за всю истории Словении. За его кандидатуру проголосовали 55 членов парламента, против — 31. Конкурент Шареца в борьбе за кресло премьера, лидер Словенской демократической партии Янез Янша, не сумел набрать нужное количество голосов.
Политический стаж Шареца также довольно мал - всего восемь лет. Впрочем, новый Читайте такжеВ Крыму зверски избили экс-премьера и бывшего свата Кучмы: опубликовано видеопремьер известен не как политический деятель, но в первуюю очередь, как комик и сатирик.
Интересно, что в свое время Шарец изображал многих известных людей, среди которых были и политики, в частности бывшие премьер-министры Словении Янез Яншу и Андрей Баюк, не догадываясь, что когда-то ему самому доведется занять кресло премьера.
Также до своего прихода в политику (в связи с чем ему пришлось уйти со сцены) Шарец работал журналистом и редактором. С 2010 года он был мэром города Камника, а в 2017-м проиграл на президентских выборах, уступив нынешнему словенскому лидеру Боруту Пахору во втором туре.
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