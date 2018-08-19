Допародировался: экс-комика назначили премьер-министром Словении

Марьян Шарец - экс-комик, экс-мэр, журналист и редактор / AP

Новым премьер-министром Словении стал бывший комик Марьян Шарец.

Шарец, которому 40 лет, стал самым молодым премьеров за всю истории Словении. За его кандидатуру проголосовали 55 членов парламента, против — 31. Конкурент Шареца в борьбе за кресло премьера, лидер Словенской демократической партии Янез Янша, не сумел набрать нужное количество голосов.

Политический стаж Шареца также довольно мал - всего восемь лет. Впрочем, новый Читайте такжеВ Крыму зверски избили экс-премьера и бывшего свата Кучмы: опубликовано видеопремьер известен не как политический деятель, но в первуюю очередь, как комик и сатирик.

Интересно, что в свое время Шарец изображал многих известных людей, среди которых были и политики, в частности бывшие премьер-министры Словении Янез Яншу и Андрей Баюк, не догадываясь, что когда-то ему самому доведется занять кресло премьера.

Также до своего прихода в политику (в связи с чем ему пришлось уйти со сцены) Шарец работал журналистом и редактором. С 2010 года он был мэром города Камника, а в 2017-м проиграл на президентских выборах, уступив нынешнему словенскому лидеру Боруту Пахору во втором туре.

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