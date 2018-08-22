Эксперт рассказал, как США могут больно ударить по путинскому режиму

22 августа 2018, 23:23

Самым серьезным ударом по путинскому режиму станет замораживание и конфискация капиталов кремлевской элиты.

Путин

Известный российский журналист и политический эксперт Андрей Пионтковский выразил уверенность, что для смены власти в России Соединенным Штатам Америки необходимо прекратить поддерживать захватившую Кремль криминальную элиту.

По его словам, путинская пропаганда провалилась даже внутри России, а холодильник одержал убедительную победу над телевизором

"Произошло фундаментальнейшее изменение общественного сознания в отношении агрессивной российской внешней политики. Как показали опросы Левады,  резко изменились индексы  отношения к Западу. С 62 до 40% упали отрицательные оценки, а положительные, за улучшение отношений с Западом, выросли с 20 до 42%. То есть военная пропаганда полностью провалилась, и это уже необратимый факт. Военная пропаганда больше не работает, и это прекрасно понимают наверху. Холодильник одержал убедительную победу над телевизором, и из этого возникает очень тяжелая для власти ситуация", - цитирует эксперта Русский монитор.

По словам Пионтковского, сейчас в Америке очень серьезно рассматривают вопрос о конфискации преступного триллиона российской элиты с тем, чтобы впоследствии передать эти деньги первому посткриминальному правительству России, как украденные у народа.

Читайте такжеПоведение Меркель является лучшей демонстрацией беспринципности Запада - Пионтковский"И это подталкивает людишек к мысли, а не попытаться ли упредить эту катастрофу, поменять одного человека, а самих себя и объявить первым российским посткриминальному правительством? Но так как там все абсолютные трусы, в плоскость действий это направление мысли пока не переходит. Однако если в обществе будет нарастать социальное недовольство параллельно с полным отрицанием военно-патриотической "шелухи", то положение Путина внутри "элиты", т.е. той преступной группировки, паханом которой он является, будет ухудшаться. Есть такой закон в уголовном мире – "опущенный пахан уже не пахан", - отметил политолог.

Пионтковский также отметил, что несмотря на заинтересованность элит США в смене власти в России, убирать Путина будет российский народ, возмущенный своим положением, либо  ближайшее преступное окружение Путина, которое сочтет его неспособным выполнять функции хранителя общака.

Читайте такжеЧто будет с Россией после Путина?"А самым серьезным внешним ударом по путинскому режиму в целом, а не по одному конкретному человеку, станет  просто строгое выполнение  американцами собственного законодательства о замораживании и конфискации капиталов, нажитых преступным путем. Таких капиталов, укрытых российской элитой в юрисдикции Соединенных Штатов, – примерно 1 трлн. долларов. Вот когда американцы начнут выполнять требования своего собственного законодательства, Путину и всему его окружению будет очень трудно удержаться у власти, но обозначать этот процесс термином "убрать Путина" неверно.  Правильная формулировка – перестать поддерживать Путина и всю российскую преступную элиту, перестать разрешать им отмывать украденные у российского народа деньги, перестать соучаствовать в этом преступлении, вернуть украденное первому действительно посткриминальному правительству России", - резюмировал эксперт.

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Россия США конфискация Владимир Путин Андрей Пионтковский
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