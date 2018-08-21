Старое обещание о пенсиях "закопает" президентство Путина - Newsweek

21 августа 2018, 18:38

Рейтинг популярности Путина всерьез рухнул впервые со времени аннексии Крыма в 2014-м.

Путин и фейспалм
Владимир Путин / Reuters

Владимир Путин в середине нулевых переизбравшись на пост президента РФ во второй раз, в прямом телеэфире пообещал никогда не поднимать для жителей страны пенсионный возраст. В 2018-м, когда он избрался на главный пост в РФ уже в четвертый раз, это обещание всерьез ударило по его рейтингу.

Такое мнение высказано в статье, опубликованной популярным западным порталом Newsweek. 14 июня нынешнего года путинская партия "Единая Россия" обнародовала законопроект с предложением повысить до 2021 года пенсионный возраст в РФ с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Данное решение "единоросов" серьезно ударило по популярности Путина.

Особое возмущение у общества вызвал тот факт, что законопроект был обнародован в разгар проходящего в РФ Чемпионата мира по футболу. То бишь российские власти пыталось максимально скрыть плохие новости благодаря тому, что россияне радовались успехам своей сборной.

Рейтинг Путина начал падать впервые со дня аннексии полуострова Крым у Украины в 2014-м. Теперь множество россиян сомневаются, что сумеют дожить до пенсии. К примеру, средняя продолжительность жизни мужчин в РФ – 66 лет. Причем каждый десятый россиянин умирает, так и не достигнув этого возраста. У женщин ситуация несколько лучше − они живут до 73 лет. Однако в предпенсионном возрасте им крайне тяжело найти себе работу. Поэтому россиянки не без оснований думают, что власти хотят лишить их всех шансов на выживание.

Несмотря на недовольство россиян, Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Причем все депутаты от "Единой России" Путина получили от руководства партии голосовать исключительно "за".

Чиновники и народные избранники пытались оправдаться тем, что у них и у Путина не было никакого выбора, кроме как поднять пенсионный возраст − из-за катастрофических изменений в демографии. К 2044 году общее число пенсионеров в РФ сравняется с количеством трудоспособных граждан.

Как считают российские аналитики, крупная вспышка протестов в РФ должна состояться осенью нынешнего года − когда жители страны вернутся из отпусков. Оппозиционер Алексей Навальный призывает выйти на массовый протест 9 сентября. Именно на этот день в РФ назначены региональные выборы, а также выборы московского градоначальника.

К слову, о том, насколько снизилась популярность в РФ Путина и его ближайшего сподвижника, премьер-министра Дмитрия Медведева, свидетельствует тот факт, что руководство "Единой России" запретило использовать их фото в политической рекламе перед региональными выборами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РФ начали задумываться об отмене пенсий.

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Россия Госдума пенсии Владимир Путин Единая Россия пенсионный возраст
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