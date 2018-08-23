В России танк во время падения едва не раздавил людей: опубликовано видео

Трагедии чудом удалось избежать / Фото: скриншот из видео

В российском городе Курск на параде в честь 75-летия битвы на Курской дуге на глазах у сотен ошеломленных людей перевернулся танк Т-34.

Видео падения опубликовал телеграм-канал Mash, а также очевидцы происшествия в Facebook.

В ролике видно, что танк упал с платформы, когда его уже погружали для отправки на место постоянной дислокации. На бок машина упала, когда танкист неаккуратно заехал на тягач.

Очевидцы шокированы инцидентом и уверяют, что в момент падения большое количество людей, в том числе дети, находились рядом с падающим на бок танком. Свидетели подчеркивают, что трагедии чудом удалось избежать.

Напомним, ранее в Киеве провели эвакуацию с дороги танка, направлявшего на генеральную репетицию парада ко Дню независимости, поскольку он сломался по пути на мероприятие.