В Киеве посреди дороги сломался танк, спешивший на репетицию парада ко Дню Независимости: опубликовано видео

Танк заглохший / скриншот из видео

В столице Украине провели эвакуацию с дороги танка, направлявшего на генеральную репетицию парада ко Дню независимости, который состоится в ближайшую пятницу, 22 августа.

Такую информацию озвучил глава отдела связей со СМИ украинского Минобороны Александр Мотузяник, сообщает портал "УП". "Военная техника, которая направлялась на репетицию парада, требовала технической помощи. К ней подъехал автомобиль технической поддержки ВСУ. Некоторое время там происходили технические мероприятия, впоследствии машину эвакуировали в военную часть", - сообщил он.

Мотузяник также отметил, что инцидент никак не повлияет на финальное участие танка в параде 24 августа.

По данным журналистов телеканала "112 Украина", танк остановился посреди дороги на пересечении улиц имени маршала Рыбалко и имени Вячеслава Чорновола.

Как заявляют очевидцы инцидента, танк простоялил посреди дороги около двух часов и периодически чадил и дымил.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фотограф сделал достоянием общественности снимки с репетации парада ко Дню Независимости.