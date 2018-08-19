Фотограф выложил фото с репетиции парада 18 августа с Киеве

Фотограф Владимир Мальцев выставил на обозрение фотографии репетиции парада, прошедшей в Киеве 18 августа.

"Репетицию Парада я люблю не меньше, чем сам Парад. Парад - это торжественно и строго, эмоции и гордость, слезы минуты молчания. Это Президент, охрана, толпы Читайте такжеВ Киеве во время репетиции парада зенитная установка врезалась в здание: опубликованы фото и видеолюдей. Репетиция это когда ты можешь потрогать руками раскаленных стальных монстров и поговорить с участниками, если захочешь", - написал Мальцев в коментарии к посту, подчеркнув, насколько "приятно осозновать что тебя защищает современная мощная армия, а ее воины - настоящие крутые парни и девчата".

Напомним, 18 августа в Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости Украины, во время которой перекрывались центральные улицы.