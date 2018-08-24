В РПЦ ответили на заявление Порошенко о церкви, которая "освящает гибридную войну Путина"

У патриарха Кирилла прокомментировали слова Петра Порошенко / фото: ipress.ua

Заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении покончить с церковью, которая "освящает гибридную войну Путина" в Украине является его отчаянной попыткой удержать власть, заявил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

"И странно ей слышать, как в поистине отчаянной попытке удержать ускользающую власть самонадеянный политик, которого не поддерживает и десятая часть народа, пытается придумать для неё, для церкви, своё новое устройство, свои новые неслыханные "каноны", указать ей, что для неё естественно, а что - нет", - отметил Балашов в комментарии "Интерфаксу".

По его словам, за время существования автокефальной церкви "всея Руси" много сменялось мирских правителей, то враждовавших, то объединявшихся друг с другом.

"По-разному пролегали границы, неровными были отношения с соседями... А церковь единая стояла, стоит и стоять будет. Она - на века", - подчеркнул российский церковник.

Он также считает, что слова украинского президента не найдут понимания у тех, к кому они адресованы.

"Видимо, автор этого неудачного высказывания все же догадывается, что едва ли оно будет воспринято с пониманием за пределами узкого круга личной свиты, потому и приходится взывать к Константинополю, Москве и зачем-то даже Ватикану в обстановке военного парада. И еще о Ватикане: упомянут ли он лишь потому, что некстати на язык подвернулся? Или кому-то другому хотят подсказать: если будете медлить, у нас есть альтернатива?" - добавил Балашов.

Напомним, 17 апреля Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

В УПЦ КП не исключают, что участники собрания епископата Вселенского патриархата в сентябре могут обсудить вопрос о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.