Порошенко хочет избавиться от влияния церкви, которая "освящает гибридную войну Путина"

Петр Порошенко

Во время выступления в центре Киева по случаю 27-й годовщины Независимости Украины президент Петр Порошенко заявил о необходимости положить конец неканоническому нахождению значительной части украинских православных в зависимости от русской церкви.

"Не может быть свободным тело, когда душа - в плену. Пусть сегодня нас услышат в Константинополе, в Москве и Ватикане. Мы твердо намерены разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина полна решимости положить конец противоестественному и неканоническому нахождению значительной части православного сообщества в зависимости от русской церкви.

"Церкви, которая освящает гибридную войну Путина против Украины. Церкви, которая ежедневно молится и за российские власти, и за российское войско", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что крещение пришло в Украину от Константинопольской церкви, и именно из Киева разошлось по обширным пространствам Восточной Европы.

"Украинское христианство имеет более чем тысячелетнюю историю, собственную богословскую, литургическую и церковную традицию. Сейчас, когда мы возродили и защитили государственную независимость Украины со столицей в Киеве, нет никаких причин для того, чтобы среди других поместных православных церквей не было равной им поместной православной церкви Украины", - подчеркнул глава государства.

По его словам, вопрос томоса об автокефалии для православной церкви Украины выходит за рамки религиозного.

"Он из того же ряда, что укрепление армии; что защита языка; что борьба за членство в Евросоюзе и НАТО. Это - еще один стратегический ориентир на нашем историческом пути. Это - важная составляющая нашей независимости", - резюмировал президент.

Напомним, 17 апреля Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

В УПЦ КП не исключают, что участники собрания епископата Вселенского патриархата в сентябре могут обсудить вопрос о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.