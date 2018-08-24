В Испании решено перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко

24 августа 2018, 17:32

Правительство Испании приняло это решение вопреки мнению радикальной части испанского общества.

Дискуссия о выносе останков Франко из Долины Павших расколола испанское общество
Дискуссия о выносе останков Франко из Долины Павших расколола испанское общество / бесплатные фото

24 августа совет министров Испании одобрил декрет о выносе и перезахоронении останков диктатора Франсиско Франко из построенного по его приказу мавзолея.

Родственникам каудильо дается 15 дней, чтобы согласиться на добровольную эксгумацию останков. В случае отказа от нее декрет передадут парламенту, который при одобрении даст родственникам Франко еще 10 дней - и лишь после этого правительство само решит, где перезахоронить диктатора, сказала вице-премьер Кармен Кальво, передает El Pais.

Она добавила, что могила Франко в Пантеоне павших в Мадриде символизирует только отсутствие уважения государства к жертвам его режима.

Читайте также"Франко не умер!": в Испании у могилы диктатора прошел митинг с зигованием - фотоНапомним, в Долине Павших покоятся останки каудильо генерала Франсиско Франко, управлявшего Испанией 1939-1974 годах и основателя правой партии "Испанская фаланга" генерала Хосе Антонио Примо де Риверы.

Пришедшие в июне к власти социалисты намерены перенести могилу последнего в "менее значимое место" в мемориальном комплексе. Впрочем, решение о переносе могилы еще не принято, так как инициатива властей наткнулась на жесткое сопротивление радикальной части испанского общества. Минюст Испании на данный момент изучает возможность введения уголовной ответственности за прославление фашизма франкистского толка на территории страны.

Кстати, тема противостояния франкизму популярна в сепаратистски настроенной Каталонии, которая последние годы является головной болью испанских властей. Не исключено, что таким образом правительство пытается получить поддержку мятежной провинции.

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Испания радикалы правительство мемориал Франко Долина Павших
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