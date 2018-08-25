В Египте из отеля эвакуировали 300 туристов из-за загадочной смерти супружеской пары

Британцы умерли в Египте при загадочных обстоятельствах / Фото: скриншот из видео

Британский туроператор эвакуировал 300 туристов из пятизвездочного отеля Aqua Magic Hotel в Хургаде (Египет) после внезапной смерти супругов из Англии.

Как сообщает Daily Mail, причина смерти 69-летнего Джона Купера и его 63-летней супруги Сьюзен окончательно следствием не установлена.

Отмечается, что ни отдыхали со своей дочерью Келли Ормерод и скончались в один день. Власти заявляют, что супруги умерли естественной смертью, однако Ормерод заявила, что у ее родителей никогда не было проблем со здоровьем.

"Мой отец даже не ходил в больницу. Он умер в номере отеля на моих глазах, а затем еще и мама в машине скорой помощи", — рассказала Ормерод. "Сейчас я всего лишь хочу получить ответы и понять истинную причину гибели моих родителей", — добавила она.

Дочь погибших считает, что смерть могла произойти из-за отравления едой, поскольку после происшествия многие гости отеля жаловались на плохое самочувствие. По словам самих отдыхающих, более 40 человек жаловались на тошноту и диарею.

Как ранее сообщалось, в Египте по дороге в Александрию попал в аварию микроавтобус с туристами, погибли три китайца, восемь — пострадали.