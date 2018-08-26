В Словакии задержали украинцев, переправлявших нелегалов на дельтаплане

В Словакии задержали украинцев на дельтаплане / @policiaslovakia

Полиция Словакии задержала двух украинцев и словака, которые на дельтаплане переправляли нелегалов в Евросоюз.

Словацкие правоохранители обнаружили двухместный дельтаплан, который перелетел с территории Закарпатья и приземлился в Словакии под управлением украинца.

Еще один украинец помогал ему с посадкой. Также в ходе спецоперации был задержан гражданин Афганистана.

Во время задержания пилот оказал сопротивление, поэтому к нему пришлось применить силу, и тот оказался в больнице.

Афганца, сразу же вернули в Украину в порядке реадмиссии, а украинцам и словаку грозит от 3 до 8 лет тюрьмы за переправку нелегалов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции украинский моряк получил огромный тюремный срок за перевозку нелегалов.