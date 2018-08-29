Томос для украинской церкви. Российские спецслужбы готовит провокации в Стамбуле - нардеп

Панорама Стамбула / DW

В ближайшую пятницу, 31 августа, во время визита делегации Русской православной цервки в Стамбул ради встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем, российские спецслужбы планируют различные провокации в самом городе и на территории Украины.

Такую информацию через свою страницу в соцсети Facebook обнародовал координатор группы "Информационное сопротивление" и нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"По данным наших источников, ФСБ РФ инициировано и сформировано несколько групп "украинских паломников". Данные группы должны прибыть в Стамбул и под координацией уже резидентуры СВР РФ в Турции провести провокации в отношении делегации РПЦ во время ее прибытия и прибывания на Фанаре, в т.ч. числе силового характера, под видом "патриотически и радикально настроенных граждан Украины с соответствующей атрибутикой", - написал он.

Кроме того, по данным Тымчука, сразу после задержания "украинских патриотов и радикалов" местными правоохранителями, они озвучат "на камеру", что прибыли в Турцию "по заданию украинских спецслужб, а сам вопрос координировался непосредственно из администрации Петра Порошенко".

Как считает Тымчук, таким образом российские спецслужбы пытаются с помощью провокаций дискредитировать украинские власти перед Вселенским патриархом и мировым сообществом, а также сформировать дополнительную информационную картинку и усилить позиции делегации РПЦ перед встречей.

К слову, делегация иерархов российской церкви прибудет в Стамбул, чтобы решить вопрос с недопущением предоставления Вселенским патриархом

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский священник рассказал, когда УПЦ может получить томос.