Украинский священник рассказал, когда УПЦ может получить Томос об автокефалии

Необходимо начать соборный процесс развития Украинской Православной Церкви, считает протоиерей Георгий Коваленко.
На сегодняшний день Константинополь завершает консультации со всеми православными церквями мира по украинскому вопросу, заявил православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко.
"Хотелось бы, чтобы у руководства РПЦ и УПЦ МП в случае предоставления Томоса православным украинцам, хватит мудрости, если не радоваться, то хотя бы не препятствовать", — подчеркнул он во время чата в «Главреде».
По его мнению, предоставление Томоса - это потенциальная возможность начать общецерковное движение именно в этом направлении, начать соборный процесс развития Украинской Православной Церкви.
"В Православной Церкви механизмы предоставления автокефалии окончательно не урегулированы. Поэтому для принятия решения недостаточно одного желания или определенных условий, необходима еще и воля. Не стоит также недооценивать того давления и сопротивления, которое оказывает в этом вопросе Московский патриархат. Поэтому реализация этого решения может быть постепенным и поэтапным, или молниеносно быстрым", — считает протоиерей.
Он также выразил уверенность, что в сентябре будет сделан очередной шаг к провозглашению Томоса: "Но я не уверен, что этот шаг будет последним. Хотя я не против ошибиться".
Напомним, ранее Коваленко рассказал, что будет с Киево-Печерской лаврой после Томоса.