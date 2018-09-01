Здание польского Института нацпамяти "украсили" лозунгами в поддержку главы Украинского общества

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В Варшаве на здании Института национальной памяти Польши нанесли граффити в поддержку главы Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича.

При этом надписи были нанесены красной краской, а лозунги гласит: "За доктора Куприяновича", "Вы позорите Польшу", "Шарек, лжец, история тебя осудит".

Напомним, в Польше разгорелся скандал после резонансного заявления Куприяновича в Сагрыни во время памятных мероприятий, посвященных почтению памяти украинцев, убитых там во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.

Ранее депутаты польского Сейма проголосовали за то, чтобы в скандальный закон об "Институте национальной памяти" были внесены правки.